Главный эпидемиолог КНР предупредил о новом пике заболеваемости COVID-19

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На пике второй волны COVID-19 число заражений в Китае может достигать 65 миллионов в неделю, сообщает китайское издание "Пэнпай" со ссылкой на главного эпидемиолога КНР Чжун Наньшаня.

"Пик второй волны эпидемии коронавируса в 2023 году придется на конец июня, число новых случаев составит около 65 миллионов в неделю", – сказал Чжун.

Он также заявил о необходимости разработать более эффективную вакцину против новых подвариантов COVID-19.

Ранее ВОЗ отменила статус пандемии для коронавируса. Как отметил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, за время пандемии от вируса умерли примерно 20 миллионов человек. При этом глава ВОЗ призвал все страны мира сохранять бдительность в отношении заболевания, так как оно никуда не исчезло и продолжает видоизменяться.