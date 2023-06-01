Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в РФ в 2022 году в 1,6 трлн рублей

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Экономический ущерб от пандемии коронавируса в России в 2022 году составил не менее 1,6 триллиона рублей. Это следует из размещенного на сайте Роспотребнадзора доклада.

"Суммарный экономический ущерб Российской Федерации от COVID-19 в 2022 году составил не менее 1 600 миллиардов (или 1,6 триллиона) рублей", – говорится в сообщении.



В рамках подсчета экономического ущерба рассматривали не только прямые медицинские расходы, но и непрямые потери. Например, в него включили потери рабочего времени сотрудников, находящихся на лечении, а также рабочего времени в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.

Из общей суммы на прямые медицинские расходы отвели от 0,76 до 1,35 триллиона рублей. Непрямой ущерб, проанализировав число смертей от коронавируса, оценили в 0,5 триллиона рублей.

В 2022 году в РФ зарегистрировали более 12,1 миллиона случаев заражения COVID-19. В сравнении с 2021 годом заболеваемость среди детей от 0 до 17 лет выросла в 2022 году в два раза.

В период турсезона Роспотребнадзор рекомендовал по-прежнему соблюдать меры профилактики от COVID-19. Глава ведомства Анна Попова заявила, что только таким образом можно избежать роста заболеваемости в стране. Попова также выразила надежду на то, что РФ сможет избежать роста заболеваемости во время турсезона.



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