Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю почти на 20%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы /Юлия Иванко

Распространение COVID-19 в России за неделю снизилось почти на 20%. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Заболеваемость COVID-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ также сократилась на 7,7%, в общей сложности за неделю на территории государства зафиксировали более 450 тысяч заболевших. Уточняется, что в структуре циркулирующих респираторных заболеваний доля вирусов гриппа составила 12,2%.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во время туристического сезона в РФ можно избежать роста заболеваемости COVID-19 лишь в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры.

Вместе с этим она выразила надежду на то, что страна сможет избежать роста заболеваемости в период турсезона.