Роспотребнадзор призвал соблюдать меры профилактики от COVID-19 в период турсезона в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период туристического сезона в РФ можно избежать роста заболеваемости коронавирусом только в том случае, если граждане будут соблюдать профилактические требования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все зависит от того, насколько ответственно к своему здоровью будут относиться туристы", – сказала она.

Попова также выразила надежду на то, что РФ сможет избежать роста заболеваемости во время турсезона.

Ранее руководитель Роспотребнадзора сообщала, что новый штамм коронавируса "Арктур" оказывает влияние на эпидситуацию в РФ, но заболеваемость остается невысокой.

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.

С 2020 года вирус унес жизни около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших, сказал директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Роспотребнадзор заявлял, что продолжит контролировать ситуацию с распространением коронавируса в РФ, несмотря на решение ВОЗ.

