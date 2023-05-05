Роспотребнадзор продолжит контроль за ситуацией по COVID-19 после решения ВОЗ

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Роспотребнадзор продолжит контролировать ситуацию с распространением COVID-19, несмотря на решение Всемирной организации здравоохранения об отмене статуса пандемии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В РФ проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19, а также меры по своевременному выявлению заболевших. <...> Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – говорится в сообщении.

В ведомстве ситуации по коронавирусу в мире по-прежнему остается достаточно сложной. Вирус продолжает мутировать. Так, резкий рост заболеваемости новым штаммом SARS-CoV-2 недавно зафиксировали в Индии.

Ранее 5 мая гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, за время пандемии, по официальным данным, вирус унес жизни около 7 миллионов человек, однако в действительности эта цифра может доходить до 20 миллионов.



ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19