В Минздраве РФ сообщили, что врачи продолжат лечить пациентов с COVID-19

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Специалисты не перестанут оказывать помощь заболевшим COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Он отметил, что циркуляция вируса в воздухе сохраняется, поэтому профилактика заболевания все еще актуальна.

"Наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. К сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями – остаются по-прежнему актуальными", – рассказал Кузнецов.

5 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отменил статус пандемии для COVID-19, от которой, по его словам, умерло около 20 миллионов человек. При этом он призвал не терять бдительность, ведь коронавирус не исчез и продолжает мутировать.

В апреле Роспотребнадзор сообщал о выявленных случаях инфицирования подвариантом COVID-19 "Арктур". В ведомстве рассказали, что новый штамм имеет высокую заразность, но протекает в легкой форме.

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19