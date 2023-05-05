17:41Общество
В Минздраве РФ сообщили, что врачи продолжат лечить пациентов с COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты не перестанут оказывать помощь заболевшим COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.
Он отметил, что циркуляция вируса в воздухе сохраняется, поэтому профилактика заболевания все еще актуальна.
"Наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. К сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями – остаются по-прежнему актуальными", – рассказал Кузнецов.
5 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отменил статус пандемии для COVID-19, от которой, по его словам, умерло около 20 миллионов человек. При этом он призвал не терять бдительность, ведь коронавирус не исчез и продолжает мутировать.
В апреле Роспотребнадзор сообщал о выявленных случаях инфицирования подвариантом COVID-19 "Арктур". В ведомстве рассказали, что новый штамм имеет высокую заразность, но протекает в легкой форме.
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
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