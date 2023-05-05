17:59Общество
Глава ВОЗ объявил о создании экспертного комитета по COVID-19
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о создании комитета, который подготовит долгосрочные рекомендации странам о том, как бороться с распространением коронавирусной инфекции.
"Я решил использовать положение международных медико-санитарных правил, которое никогда ранее не применялось, в целях создания комитета для разработки долгосрочных постоянных рекомендаций для стран о том, как бороться с COVID-19 на постоянной основе", – передает ТАСС его слова.
5 мая гендиректор ВОЗ отменил статус пандемии для COVID-19, от которой, по его словам, умерли около 20 миллионов человек. Однако он не стал исключать возможность новых волн коронавируса.
В апреле Роспотребнадзор заявлял о выявлении случаев заражения новым штаммом коронавируса "Арктур". В ведомстве добавили, что субвариант изначально был выявлен в Индии.
В свою очередь, глава ведомства Анна Попова уточнила, что волна заболеваемости из-за выявления нового варианта коронавируса прогнозируется в РФ в конце мая.
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19
Читайте также