В России за сутки выявили 4 215 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России выявили 4 215 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализация потребовалась 773 гражданам. Показатель снизился на 16,8% по сравнению с предыдущим днем. Рост количества госпитализаций зафиксирован в 28 российских субъектах, снижение – в 44 регионах.

Выздоровели за сутки 6 667 пациентов, что на 10,9% меньше, чем накануне. Скончались от коронавируса 32 человека.

Всего в стране зафиксировали 22 870 557 случаев COVID-19, вылечились 22 279 776 человек, умерли 398 463 пациента.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что "Арктур" может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Он редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Он посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения новой мутацией.



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