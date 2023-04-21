Академик РАН заявил, что в России не нужно вводить дополнительные меры из-за "Арктура"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России не требуется вводить дополнительные санитарные меры из-за выявления нового подварианта COVID-19 "Арктура". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию академика РАН, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

"ВОЗ объявила "Арктур" вариантом COVID-19, находящимся под наблюдением. Никаких дополнительных мер вводить не предполагается", – заявил Онищенко.

По словам эксперта, слово "вспышка" в контексте разговоров об "Арктуре" неуместна. Необходимо донести до граждан информацию о разновидности вируса, однако не следует прибегать к панике и истерии.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что "Арктур" имеет высокую контагиозность и способен обходить сформированный иммунитет. Однако эксперты также отмечают, что подвид не отличается повышенной летальностью, поэтому россиянам не следует беспокоиться.