В Москве зафиксировали 977 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За сутки в Москве выявили 977 случаев COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За указанный период умерли 8 человек, 120 были госпитализированы, еще 893 человека выздоровели. Днем ранее в столице зарегистрировали 1 075 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировали 3 499 680 случаев коронавируса, выздоровели 3 309 414 человек, умерли 48 625 человек.

Ранее у троих московских пациентов выявили подвариант коронавируса "Арктур". По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, подвид имеет высокую контагиозность и способен обходить ранее сформированный иммунитет. Однако московский врач-инфекционист Георгий Викулов заявил, что россиянам не следует беспокоиться. Вирус хоть и стал заразнее, но потерял свою силу.