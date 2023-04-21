За сутки в РФ выявили 7 166 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России медики выявили 7 166 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 108 пациентам. Это на 4,1% больше, чем накануне. Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах РФ, снизилось – в 38 субъектах. В остальных регионах ситуация осталась без изменений.

От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 33 человека. Между тем выздоровели после прохождения лечения 7 409 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 22 796 845 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 22 189 176 человек.

Ранее в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "Арктур", который ранее фиксировали в Индии. В Роспотребнадзоре ожидают, что он спровоцирует новую волну заболеваемости коронавирусом в предстоящем мае.

