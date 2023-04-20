В РФ выявили четыре случая заражения подвариантом коронавируса "Арктур"

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В России подтвердили 4 случая заражения подвариантом COVID-19 "Арктур". Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день зарегистрированы четыре подтвержденных… случая в РФ… Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус так контагиозен", – цитирует Попову РИА Новости.

При этом, заверила глава Роспотребнадзора, ПЦР-тесты, произведенные в РФ, способны определять подвид коронавируса. Это было подтверждено в результате тестирований.

О первых случаях заражения подвариантом "Арктур" в РФ стало известно 18 апреля. До этого заболеваемость фиксировалась в Индии. После обнаружения подвида в РФ Роспотребнадзор оповестил регионы.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский пояснил, что симптомы заболевания "Арктуром" не отличаются от тех, которые проявляются при заражении "Омикроном". Заразившиеся могут столкнуться с повышенной температурой, кашлем и заложенностью носа. Подвариант, по мнению врача, не способен привести к новой вспышке заболеваемости.

