12:14Общество
Инфекционист перечислил симптомы заражения подвариантом коронавируса "Арктур"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Симптомы заболевания подвариантом коронавируса "Арктур" не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими мутациями "Омикрона". Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения подвариантом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур") в РФ. В ведомстве отметили, что в связи с этим не требуется вводить каких-либо ограничительных мер.
"У "Арктура" относительно низкая способность вызывать тяжелые формы болезни и такая же, как и у других подлиний "Омикрона", способность передаваться от одного человека к другому. То, что называется в эпидемиологии инфекционных болезней высокая вирулентность", – говорит Вознесенский.
Симптомы у заболевших "Арктуром" также не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими мутациями "Омикрона". "Это острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля", – пояснил специалист.
По мнению эксперта, "Арктур" вряд ли приведет к новой вспышке заболеваемости в РФ.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также отметил, что в настоящий момент человечество находится в лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии.
Читайте также