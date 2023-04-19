Инфекционист перечислил симптомы заражения подвариантом коронавируса "Арктур"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Симптомы заболевания подвариантом коронавируса "Арктур" не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими мутациями "Омикрона". Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения подвариантом коронавируса XBB 1.16 ("Арктур") в РФ. В ведомстве отметили, что в связи с этим не требуется вводить каких-либо ограничительных мер.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН XBB 1.16, или "Арктур", – это всего лишь одна из нескольких сотен разновидностей штамма "Омикрон", которая принципиально не отличается от них.

"У "Арктура" относительно низкая способность вызывать тяжелые формы болезни и такая же, как и у других подлиний "Омикрона", способность передаваться от одного человека к другому. То, что называется в эпидемиологии инфекционных болезней высокая вирулентность", – говорит Вознесенский.

Симптомы у заболевших "Арктуром" также не отличаются от тех, которые проявлялись при заражении предыдущими мутациями "Омикрона". "Это острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля", – пояснил специалист.

По мнению эксперта, "Арктур" вряд ли приведет к новой вспышке заболеваемости в РФ.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Ждать какого-то распространения эпидемиологической волны в ближайшие месяцы с учетом этой подлинии я бы считал крайне преждевременным. Вероятность этого очень низкая.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также отметил, что в настоящий момент человечество находится в лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии.

