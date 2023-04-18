В РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур"

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На территории Российской Федерации выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии", – отметили в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что новый подвариант коронавируса может иметь высокую заразность, однако "Арктур" не отличается высокой патогенностью. То есть данная форма заболевания протекает в легкой форме.

В ведомстве также подчеркнули, что введения каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением "Арктура" не требуется.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной.

По мнению министра, во время отступления пандемии, у населения есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Вместе с тем глава российского Минздрава выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.

