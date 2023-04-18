18 апреля, 18:52Общество
В РФ выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "арктур"
Фото: портал портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
На территории Российской Федерации выявили случаи заболевания подвариантом коронавируса "Арктур". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
"До регионов была доведена информация о подварианте коронавируса XBB 1.16 ("Арктур"). В базу VGARus внесены первые генетические последовательности, отнесенные к этому субварианту, который ранее выявили в Индии", – отметили в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что новый подвариант коронавируса может иметь высокую заразность, однако "Арктур" не отличается высокой патогенностью. То есть данная форма заболевания протекает в легкой форме.
В ведомстве также подчеркнули, что введения каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением "Арктура" не требуется.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной.
По мнению министра, во время отступления пандемии, у населения есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Вместе с тем глава российского Минздрава выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.
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