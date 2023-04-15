В ближайшее десятилетие мир может охватить пандемия нового опасного вируса – СМИ

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В ближайшее десятилетие мир с вероятностью 27,5% может поразить новая пандемия, которая будет настолько же опасной, как и COVID-19. Это связано с тем, что вирусы появляются все чаще. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные неназванной компании, занимающейся предиктивным медицинским анализом.

В издании отмечается, что причинами частого возникновения вирусов являются изменение климата, увеличение численности населения и количества международных поездок, а также угроза зоонозных заболеваний. По информации агентства, эксперты в области здравоохранения уже сейчас готовятся к возможной пандемии.

Кроме того, вызывает опасения и быстрое распространение птичьего гриппа H5N1. Несмотря на то, что среди людей его пока не выявили в больших количествах, ученых все же тревожит крайне быстрый рост заболеваемости среди птиц и частые случаи заражения млекопитающих.

Издание полагает, что вирус может мутировать – это приведет к его ускоренному распространению.

Ранее ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора обнаружили в азиатской части России новый вирус Хасеки. Инфекция является близкой к переносимому клещами вирусу Bole 4, ранее обнаруженному в Азии, Европе, Африке и Карибском регионе.

Ученые сделали вывод, что новый вирус может передаваться человеку от клеща и существует как отдельно, так и совместно с другими клещевыми инфекциями.

До этого руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков объяснил, насколько опасна лихорадка денге.

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