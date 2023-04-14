В Минздраве указали на опасность отсутствия прививки от кори

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Корь является крайне заразным заболеванием, которое при этом чревато довольно тяжелыми осложнениями для организма. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.

"Корь практически стопроцентно заразна. То есть, например, если в вашем подъезде заболел хотя бы один человек, то все непривитые и неболевшие в подъезде обречены на болезнь", – цитирует ее РИА Новости.

Болезнь, по словам врача, протекает тяжело, с высокой температурой и сыпью. В крайних случаях она может привести к воспалению головного мозга, энцефалиту. Причем у некоторых людей это осложнение в вялотекущей форме остается на всю жизнь.

В связи с этим Намазова-Баранова отмечает, что родители, которые, поверив каким-то мифам, не прививают своих детей, подвергают их серьезной опасности. Она отметила, что сегодня используются уже "совсем другие вакцины".

Ранее в столичном Депздраве заявили, что противокоревые вакцины, использующиеся в Москве, не вызывают осложнений и проверены временем. В ведомстве объяснили, что препараты содержат ослабленный вирус, который не приводит к заболеванию, но помогает организму выработать иммунитет.



В Депздраве Москвы рассказали, какие вакцины используют против кори

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