Депздрав заявил о надежности и безопасности вакцин против кори в Москве

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Противокоревые вакцины, использующиеся в Москве, не вызывают осложнений и проверены временем. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

"Вакцины против кори, которые используются в Москве, содержат ослабленный вирус, который не способен вызвать заболевание, стимулируя организм на формирование длительного иммунитета. Данные вакцины не вызывают осложнений, безопасны и проверены временем", – говорится в сообщении.

Москвичи могут вакцинироваться от кори в поликлиниках по месту прикрепления, дети – по месту обучения.

В ведомстве предупредили, что вирус кори передается воздушно-капельным путем. При контакте с инфицированным риск заразиться составляет 100%.

Опасность кори заключается в ее способности провоцировать тяжелые осложнения: менингит, отит, энцефалит и пневмонию. Зачастую первые симптомы заболевания проявляются как ОРВИ.

"Единственным надежным способом защиты от кори является вакцинация", – добавили в пресс-службе.

До этого в столичном РГУ нефти и газа НИУ имени Губкина выявили случай заболевания корью у одного из студентов. Остальных обучающихся отправили на внеплановые каникулы.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор запустил работу восьми прививочных бригад и организовал вакцинацию контактировавших с заболевшим студентом. Тогда же в ведомстве напомнили, что во все регионах РФ сейчас идет подчищающая иммунизация против кори.



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