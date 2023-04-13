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12:42

Общество

Вирусолог оценил вероятность эпидемии кори в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

России не грозит эпидемия кори. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в столице зафиксировали случай заболевания корью. Инфекцию выявили у студента Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени Губкина. Остальных учащихся отправили на внеплановые каникулы, чтобы провести противоэпидемические мероприятия в вузе. Кроме того, была организована вакцинация среди контактных лиц.

Чепурнов подчеркнул, что корь – это очень заразное заболевание. "Заразнее нее, по-моему, только натуральная оспа. У заболевших возникает острый подъем температуры – это классика, потом появляется сыпь", – объясняет вирусолог.

Количество случаев кори в России действительно растет, но эпидемией это нам не грозит. У нас, во-первых, довольно приличная иммунная прослойка, детей активно вакцинировали. Во вторых, соответствующие органы обязательно примут меры. Но главным образом я рассчитываю на то, что у нас есть определенный коллективный иммунитет.
Александр Чепурнов
профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости корью в некоторых российских регионах. Вместе с тем в ведомстве назвали контролируемой сложившуюся ситуацию. Отмечается, что глава Роспотребнадзора Анна Попова в связи с этим поручила активизировать работу по вакцинации населения.

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