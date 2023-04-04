Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью в ряде регионов РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В целом обстановка по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где заболеваемость выросла. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В этой связи главный государственный санитарный врач РФ поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых", – говорится в сообщении.

В марте Роспотребнадзор поручил регионам РФ в период с 3 апреля по 31 декабря этого года организовать подчищающую иммунизацию против кори.

Из указа следует, что в эти сроки следует провести подобные мероприятия среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание. Кроме того, ведомство поручило региональным властям организовать среди проживающих в субъектах информационную кампанию о преимуществах профилактики от этого недуга.

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