Попова сообщила о завершении сезона гриппа и ОРВИ в РФ

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Эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ в России близится к завершению. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о гриппе и ОРВИ, то сезон заканчивается, мы это видим. Хотя уходит не очень быстро, и разница неделя к неделе всего 2,8% на убыль", – сказала она в эфире телеканала НТВ, подчеркнув, что в случае с COVID-19 разница составляет минус 16%.

Вместе с тем Попова рассказала, что в рамках проекта "Санитарный щит" была создана система "Периметр", позволяющая анализировать эпидемиологическую ситуацию в мире. Системой оснащены все пункты пропуска в РФ, благодаря чему пассажиров, в том числе авиарейсов, проверяют на сопряжение с теми или иными эпидемическими рисками.

"Эта же система позволяет отслеживать все новые риски, возникающие на разных континентах и в разных странах. Поэтому очень хочется, чтобы (пандемия. – Прим. ред.) закончилась, но ученые нас так однозначно не обнадеживают", – сообщила Попова.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. Сейчас, когда пандемия отступила, заметил Мурашко, у населения есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

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