За сутки в России выявили около 7,3 тыс новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки на территории России было зафиксировано около 7 282 новых случая коронавирусной инфекции, с которой не смогли справиться 39 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализированных за сутки составило 1 259.

Согласно статистике штаба, количество госпитализаций возросло в 34 российских регионах, снижение заметили в 42 субъектах страны, ситуация не поменялась в девяти регионах.

Так, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 1 350 человек. Выздороветь смогли 11 150 пациентов.

Всего с начала пандемии врачи установили 22 734 824 заболевания, 397 681 смерть и 22 116 159 выписавшихся с больничного.

Ранее ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились COVID-19 во время беременности. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту и поразил головной мозг.

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