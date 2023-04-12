Вакцинацию от кори организовали в Губкинском университете после заражения студента

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

После выявления случая кори у студента Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени Губкина была организована вакцинация среди контактных лиц. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Департаментом здравоохранения города Москвы для проведения вакцинации в общежитиях организовано 8 прививочных бригад. Кроме этого, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам", – говорится в сообщении.

Медучреждение, осуществляющее соответствующие мероприятия, обеспечили необходимым запасом вакцины. Ситуация контролируется столичным управлением Роспотребнадзора.

RT со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает, что корь является высококонтагиозным заболеванием, поэтому вакцинация контактировавших с заразившимися осуществляется в течение 72 часов с момента выявления заболевшего.

"В рамках подчищающей иммунизации против кори среди населения Российской Федерации и трудовых мигрантов прививают лиц из числа детского и взрослого населения, не болевших корью, не получивших прививки против кори (не привитых против кори, лиц старше 6 лет, привитых против кори однократно) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, не имеющих сведений о прививках против кори", – пояснили в ведомстве.

Подчищающая иммунизация против кори проводится во всех регионах РФ, вне зависимости от того, были ли выявлены случаи заболевания. Подобная практика, пояснили в Роспотребнадзоре, позволяет сформировать у населения коллективный иммунитет.

Россияне, не имеющие сведений о прививках от кори, могут сдать анализ на наличие антител к инфекции в поликлинике по месту жительства или в любой аккредитованной на данный вид деятельности лаборатории на коммерческой основе.

До этого стало известно, что студенты вуза были отправлены на внеплановые каникулы из-за вспышки кори в учебном заведении. В университете незамедлительно приняли противоэпидемические меры.



В РФ запустили кампанию иммунизации населения против кори

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