Инфекционист заявил, что эпидемии кори в России не будет

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В классическом понимании эпидемии кори в России не будет, так как в стране существует высокая иммунная прослойка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Андрея Позднякова.

"Однако локальные вспышки есть и будут до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98–99", – сказал эксперт.

Инфекционист рассказал, что при контакте неиммунизированного человека с корью необходимо внимательно отнестись к температуре и проявлениям респираторной инфекции. В случае отсутствия вакцинирования от кори у человека в настоящее время доступно сделать прививку даже взрослому.

Поздняков отметил, что корь опасна в детском возрасте из-за тяжелого течения заболевания и развития осложнений. Однако взрослые также переносят корь тяжело, особенно те, кто не проходил вакцинацию или же она оказалась неэффективной.

"Влияние на иммунитет очень характерно для вируса кори. Человек оказывается беззащитным в период заболевания перед эндогенной флорой, которая уже есть в организме, – чаще всего это рото- и носоглотка", – сказал врач.

Он уточнил, что в обычной ситуации эндогенная флора не влияет на состояние. Именно корь ее активирует из-за снижения защитных свойств иммунной системы. В связи с этим у человека могут развиться осложнения. Корь угнетает состояние иммунитета, поэтому после перенесенного заболевания человек еще несколько месяцев остается беззащитным перед инфекциями.

Специалист заявил, что самым серьезным осложнением является подострый склерозирующий панэнцефалит, который ведет к смерти. Однако это происходит редко. Вирус этого заболевания активирует аутоиммунный процесс, именно он и ведет к летальному исходу. В настоящее время лечения от этого не существует.

Он добавил, что корь является самой заразной инфекцией. Поэтому невакцинированному человеку необходимо сделать прививку. После вакцинирования иммунитет нарабатывается быстро. Людям с двукратной вакцинацией делать ничего не нужно. Тем, кто сомневается в эффективности вакцинирования или же был привит давно, можно сдать тест на антитела, и если их уровень высокий, то этого достаточно.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о рисках возникновения эпидемии кори в России, передает RT.

По словам Жемчугова, риски заболевания корью исчезнут, когда иммунная прослойка населения будет составлять от 80 до 90%. Врач подчеркнул, что составить прогноз можно только после проведения среза иммунной прослойки по кори среди детей и взрослых с разными сроками вакцинации. После проведения этих действий можно будет узнать угрозу распространения инфекции.

Он заявил, что раньше люди вакцинировались по календарю прививок, сейчас этого не происходит.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что много невакцинированных детей. Второе – это люди после переезда – мигранты", – заключил Жемчугов.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в целом обстановка по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где заболеваемость выросла.

В связи с этим главный государственный санитарный врач Российской Федерации поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее неболевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

Кроме того, в марте Роспотребнадзор поручил регионам РФ в период с 3 апреля по 31 декабря этого года организовать подчищающую иммунизацию против кори.



В РФ запустили кампанию иммунизации населения против кори

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