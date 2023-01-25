В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с распространением кори в РФ

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Роспотребнадзор призвал россиян не бояться распространения кори в стране. Специалисты заявили, что эпидемии не будет, поскольку иммунитет населения остается высоким.

"Эпидемия кори России не грозит. С целью обеспечения эпидблагополучия по указанному заболеванию в стране действует специальная программа по элиминации кори, в которой прописаны мероприятия по борьбе с этой инфекцией на 2021–2025 годы", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у россиян сформирован хороший коллективный иммунитет к данному вирусному заболеванию.

Есть регионы, где были выявлены завозные случаи кори среди граждан, которые не проходили вакцинацию, объяснили в ведомстве. Там в настоящее время реализуется комплекс профилактических мер: осуществляется работа по иммунизации, местных жителей информируют о мерах безопасности и призывают сделать прививку против кори.

Чтобы не допустить заражения тех, кто не прошел вакцинацию, был разработан проект документа по подчищающей иммунизации.

Ранее Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ на 4,1% за неделю. Отмечалось, что общее количество заболевших составило 856 тысяч человек. Наиболее распространенным заболеванием сейчас остается грипп. На его типы А и В приходится треть всех заражений.

Среди негриппозных заболеваний по числу случаев лидируют риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Что касается COVID-19, то заболеваемость им увеличилась на 22% неделя к неделе.

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