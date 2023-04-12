Студентов Губкинского университета отправили на внеплановые каникулы из-за кори

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Студенты из Российского государственного университета нефти и газа НИУ имени Губкина были отправлены на внеплановые каникулы в связи со вспышкой кори в учебном заведении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по городу Москве в Губкинском университете проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по кори", – заявили в пресс-службе.

Отмечается, что студенты были отправлены на каникулы для удобства проведения всех необходимых мероприятий.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что учебное заведение было переведено на удаленный формат работы из-за одного студента, который заболел корью.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что обстановка по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где заболеваемость заметно выросла.

9 марта ведомство поручило регионам РФ провести с 3 апреля по 31 декабря 2023 года подчищающую иммунизацию от кори. Подобные мероприятия проводятся среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание.



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