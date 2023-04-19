За сутки в Москве зафиксировали 987 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 987 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Согласно данным портала, за прошедшие 24 часа на территории столицы госпитализировали 121 человека с коронавирусом. Кроме того, смогли побороть заболевание 1 126 пациентов, умерли 9 человек.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Москве выявили 3 497 628 случаев заболевания этой инфекцией. Выздоровели 3 307 367 человек, умерли 48 610 пациентов.

18 апреля медики зафиксировали 596 новых случаев COVID-19. Также число умерших составило 10 человек, выздоровевших от ковида – 1 342 пациента.

Ранее сообщалось, что ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери заразились COVID-19 во время беременности.

Известно, что матери больных детей заразились COVID-19 на втором триместре беременности в 2020 году. В то время вакцины против коронавирусной инфекции еще не были доступны, и вирус проник в плод через плаценту, и поразил головной мозг.

