За сутки в Москве зарегистрировали 596 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа на территории Москвы медики зафиксировали 596 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За указанный период от инфекции умерли 10 человек. Госпитализация потребовалась 129 пациентам.

Вылечились от коронавирусной инфекции 1 342 пациента. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в столице врачи зафиксировали 3 496 641 случай заражения. Выздоровел за этот период 3 306 241 человек, умер – 48 601.

Между тем в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказали, что за прошедший день на территории России выявили 5 257 новых случаев вируса.

Число госпитализаций за последние 24 часа составило 1 240. Это на 209,2% больше, чем накануне. Побороли инфекцию 8 416 пациентов, умерли от COVID-19 37 человек.