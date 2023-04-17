За сутки в Москве выявили 570 случаев COVID-19

Фото: Москва 24|Антон Великжанин

В Москве за последние сутки выявили 570 случаев COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализировали в столице еще 92 человека с коронавирусом, при этом перебороли болезнь 687 человек. Скончались за 24 часа восемь человек.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 496 045 случаев COVID-19, выздоровели 3 304 899 пациентов, умер 48 591 человек.

Ранее сообщалось, что российское министерство здравоохранения представило вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет, которая состоит из двух компонентов. Отмечалось, что препарат имеет ряд определенных противопоказаний.

Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения на въезд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!