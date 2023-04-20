В Роспотребнадзоре рассказали об особенности подварианта коронавируса "Арктур"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл ЗыковВ

Новый штамм COVID-19 "Арктур" обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом в ходе брифинга в Саратове рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет", – цитирует Попову ТАСС.

Главный санитарный врач страны добавила, что заболевание протекает в формате ОРВИ. По словам главы ведомства, высокого удельного веса госпитализаций не требуется.

Роспотребнадзор проводит свои тесты, которые создаются с целью выявления новых геновариантов.

На брифинге Попова также спрогнозировала волну заражения "Арктуром" в РФ в конце мая. На тот момент начнется новый каникулярный период.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что "Арктур" является выходцем "Омикрона", однако он более заразный, чем его предшественник. Новым подвидом можно заболеть даже при небольшом контакте с носителем, предупредила она.

Сейчас в РФ зарегистрировали четыре случая заражения "Арктуром". По словам Поповой, созданные в России ПЦР-тесты могут определять этот подвид коронавируса.