Инфекционист назвал маловероятным появление нового патогенного штамма коронавируса

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У коронавируса вряд ли появится новый опасный штамм, поскольку основной задачей вирусов является распространение, а не прекращение своего существования. Таким мнением в беседе с "Газетой.ру" поделился врач-инфекционист Андрей Поздняков.

"Все ковидные штаммы становятся более заразными по нарастающей. И мутируют они именно для того, чтобы как можно лучше проникать в организм человека. <...> А вот патогенность – это не жизненно важно для вируса. <...> Хотя и исключать на 100% возможность появления какого-то очень заразного патогенного штамма нельзя", – объяснил он.

Другое дело – грипп. У него могут появиться мутации, которые человек будет переносить довольно тяжело, отмечает специалист. Дело в том, что вирус способен мутировать и передаваться от животных. У SARS-CoV-2 пока такого преимущества нет.

Ранее в России выявили первые четыре случая заражения подвариантом коронавируса "Арктур", который является мутацией "Омикрона". До этого инфицирования новым штаммом фиксировали в Индии.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в конце мая в РФ может пройти волна заражений вариантом "Арктур". Она привела в пример ту же Индию, в которой 90% новых заболевших инфицированы именно этим вариантом.

