Попова спрогнозировала волну заражения "Арктуром" в РФ в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Волна нового варианта COVID-19 "Арктур" прогнозируется на территории России в конце мая. Об этом в ходе брифинга в Саратове заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это связано с тем, что на тот момент начнется новый каникулярный период. Глава ведомства отметила, что сегодня в РФ зарегистрированы четыре подтвержденных случая "Арктура". Однако она успокоила, что в этом нет ничего необычного. "Арктур" представляет собой мутацию "Омикрона", на данный момент происходит дальнейшее развитие вируса.

"Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну. И там сегодня почти 90% вновь заболевающих каждый день – это люди, инфицированные именно "Арктуром", – цитирует Попову "Интерфакс".

По словам главного санитарного врача РФ, особенность этого варианта коронавируса заключается в высокой контагиозности. "Арктур" более заразный, чем его предшественники, поэтому даже небольшой контакт с носителем ведет к инфицированию и развитию заболевания.

Вместе с этим Попова успокоила, что коллеги из Индии и тех стран, где возникли единичные случаи этого варианта COVID-19, пока не докладывали о более тяжелых течениях болезни, чем при том же "Омикроне". По данным зарубежных медиков, "Арктур" способен обходить сформировавшийся ранее иммунитет. Однако, подчеркнула глава Роспотребнадзора, российская система здравоохранения готова к этому.

Ранее заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Владимир Гущин рассказал, что подвид "Арктур" выявили у трех пациентов из столицы. По словам медиков, причин для беспокойства в связи с этим нет.