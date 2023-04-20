В Кремле не принимают допмер в связи с появлением нового штамма COVID-19 – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле не принимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что продолжают действовать определенные ограничения, меры предосторожности и система тестирования. При этом речи об усилении мер сейчас не идет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зарегистрировали четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". Созданные в России ПЦР-тесты могут определять этот подвид коронавируса.

По ее словам, новый штамм COVID-19 обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Главный санитарный врач страны добавила, что заболевание протекает в формате ОРВИ. По словам главы ведомства, высокого удельного веса госпитализаций не требуется. Роспотребнадзор проводит свои тесты, которые создаются с целью выявления новых геновариантов.