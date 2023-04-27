Вирусолог назвал группы риска по заражению подвариантом коронавируса "Арктур"

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"Арктур" может быть опасен для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что "Арктур" является самой заразной мутацией коронавируса. Она уточнила, что этот подвариант инфекции способен поражать большие группы населения. Попова добавила, что в ведомстве видят риски его распространения.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог "Арктур" относительно редко вызывает тяжелую форму заболевания. Но, как и для всех вариантов коронавируса, главные группы риска – это пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Специалист посоветовал россиянам соблюдать противоэпидемические меры, чтобы снизить риск заражения новой мутацией.

"Это ношение масок, мытье рук. Вакцинироваться сейчас надо каждые полгода. Стараться не лезть в большую толпу людей. По возможности иметь поменьше контактов, потому что пандемия продолжается", – заключил Альтштейн.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил симптомы, которые проявляются у заболевших "Арктуром". Эксперт напомнил, что этот подвариант является одной из многих мутаций штамма "Омикрон". Принципиально он ничем не отличается от предшественников, в том числе и с точки зрения симптомов. Последние напоминают ОРВИ. Во время болезни у человека может подниматься температура, а также появляться заложенность носа и кашель.

