В РФ не требуется принимать допмеры в связи с появлением штамма "Арктур"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Никакие дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Арктур" вводить в России не нужно, на данный момент в этом нет необходимости. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы не будем вводить никаких дополнительных ограничений. Этого, на наш взгляд, сегодня и не требуется", – поделилась Попова в эфире телеканала "Россия 24".

До этого главный санитарный врач России рассказала, что подвариант коронавируса имеет высокую контагиозность и способен обходить сформированный иммунитет. При этом эксперты отмечали, что он не отличается повышенной летальностью, поэтому гражданам не следует беспокоиться.

Аналогичное мнение также выразил и академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, в России не нужно вводить дополнительные санитарные меры из-за выявления "Арктура". Он призвал не прибегать к панике и истерии.