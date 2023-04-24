Только 3 из 10 компаний в РФ продолжают проводить мероприятия по борьбе с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Только 29% из тысячи опрошенных российский работодателей продолжают проводить меры по борьбе с COVID-19 внутри компаний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты сервиса SuperJob.

Еще 50% российских компаний отказались от профилактических мер по борьбе с коронавирусом, следует из опроса.

Среди мер по борьбе с COVID-19 самыми распространенными стали санитарная обработка рабочих пространств, термометрия, а также наличие в офисах антисептических средств и санитайзеров.

До этого в России выявили новый подвариант COVID-19 "Арктур". Согласно информации Роспотребнадзора, штамм обладает высокой контагиозностью и умеет обходить ранее сформированный иммунитет. В большинстве случаев заболевание протекает в форме ОРВИ.

