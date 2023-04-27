Попова назвала "Арктур" самым заразным из всех штаммов COVID-19

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый подвариант коронавируса "Арктур" является самым контагиозным и заразным из всех штаммов COVID-19. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Россия 24".

Попова заявила, что в России в целом замедлился темп снижения заболеваемости COVID-19. Кроме того, по ее словам, в разных регионах страны выявляется все больше случаев заболевания подвариантом "Арктур", например, в Ростовской и Иркутской областях, в Крыму и Москве.

Руководитель Роспотребнадзора в очередной раз порекомендовала людям с ослабленным иммунитетом носить маску и мыть руки, а также напомнила, что основным способом защиты является собственная забота человека о своем здоровье.

Ранее сообщалось, что новый подвариант коронавируса "Арктур" обнаружили в трех образцах москвичей.

Врач инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов заявил, что причин для беспокойства в связи с выявлением нового штамма нет. Вирус хоть и стал заразнее, но потерял свою силу.

До этого Анна Попова заявила, что никакие дополнительные ограничения из-за нового штамма коронавируса "Арктур" вводить в России не нужно, на данный момент в этом нет необходимости.