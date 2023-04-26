В России зафиксировали 6 012 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

За минувший день на территории России врачи зарегистрировали 6 012 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Умерли от заболевания за прошедшие сутки 33 человека. За минувшие 24 часа госпитализировали 1 165 пациентов. Данный показатель на 13% меньше результата, выявленного 25 апреля.

Рост количества госпитализаций зафиксирован в 31 российском субъекте, снижение – в 47 регионах. Побороли недуг за указанный период 7 582 человека. Это на 2,5% больше, чем накануне.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории РФ не нужно вводить какие-либо санитарные ограничения из-за появления нового подварианта COVID-19 "Арктур". По ее мнению, в этом нет никакой необходимости.