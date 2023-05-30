Почти 3 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализировали в РФ за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последнюю неделю в России госпитализировали 2 964 пациента с коронавирусом, что на 16% меньше, чем неделей ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число госпитализаций выросло в 21 субъекте России. Выздоровело за неделю 17 349 человек. Это на 26,5% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Скончались за неделю 164 человека.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 9,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 19,3%. Рост заболеваемости отмечен в восьми субъектах России, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во время туристического сезона в РФ можно избежать роста заболеваемости COVID-19 лишь в том случае, если россияне будут соблюдать профилактические меры.

Вместе с этим она выразила надежду на то, что страна сможет избежать роста заболеваемости в период турсезона.