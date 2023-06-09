Смертность от коронавируса в мире снизилась на 47% за четыре недели – ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в период с 8 мая по 4 июня COVID-19 заразились 1 720 356 человек. Из них умерли 10 463 пациентов, что на 47% меньше, чем за предыдущие 28 дней. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что количество заболевших уменьшилось на 38% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями. Согласно ВОЗ, чаще всего коронавирусной инфекцией заражались в Республике Корея – 470 093 случаев, Австралии – 147 684, Бразилии – 113 286, Франции – 93 850 и США – 93 260, тут также зарегистрировано больше всего скончавшихся за данный период – 1 943. Следом по выявлению недуга идут Бразилия – 1 074, Франция – 555, Италия – 549 и Россия – 532.

По данным ВОЗ за 7 июня, в мире зарегистрировано 767 750 853 случая заражения коронавирусом, умерли 6 941 095 человек.

5 мая Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. По его словам, примерно 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии.

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб от COVID-19 в России в 2022 году в 1,6 триллиона рублей. Во время подсчета рассматривали не только прямые медицинские расходы, но и непрямые потери. Например, в него включили потери рабочего времени сотрудников, находящихся на лечении, а также рабочего времени в случае смерти пациентов трудоспособного возраста.

"Цифра дня": 1,6 триллиона рублей