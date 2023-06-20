Роспотребнадзор выявил снижение заболеваемости COVID-19 почти на 24% за неделю в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на территории России сократилась на 23,9% в сравнении с прошлой неделей, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.

"Зарегистрировано 5,8 тысячи случаев заболевания. Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что по программе молекулярно-генетического мониторинга за возбудителем нового штамма в базу VGARus загрузили свыше 265 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2. Их получили в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

Ранее главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань сообщил, что пик второй волны коронавируса придется на конец июня 2023 года. Он считает, что количество новых случаев составит порядка 65 миллионов в неделю.

ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. По словам гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса, за этот период от вируса погибли около 20 миллионов человек.

ВОЗ заявила об угрозе новой пандемии