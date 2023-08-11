Врачи рассказали, приведет ли новый штамм "Эрис" к очередной волне COVID-19

В ВОЗ предупредили о распространении нового "Омикрон"-штамма коронавируса EG.5 "Эрис". Он способен лучше уклоняться от иммунитета, чем ранее выявленные геноварианты. Разбираемся, есть ли риск очередной пандемии.



Ситуация под контролем?

Впервые штамм EG.5 "Эрис" был обнаружен 17 февраля 2023 года. В августе Всемирная организация здравоохранения добавила эту линию под наблюдение, рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, глобальная распространенность EG.5 за месяц выросла с 7,6% до 17,4%. Этот штамм распространяется быстрее, чем его варианты-предшественники – "Кракен" и "Арктур". На данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, а наибольшее число зараженных – в Китае, США, Великобритании, а также в некоторых государствах Европы и Азии.





из сообщения Роспотребнадзора Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.

При этом "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

В России же новый штамм не получил широкого распространения: с апреля по август 2023-го выявлено всего 17 заражений. Однако в Роспотребнадзоре не исключают осложнения эпидемиологической ситуации и продолжают контролировать ситуацию.



Прогноз на осень

В осенне-зимний период возможна новая волна коронавируса, в том числе из-за распространения "Эриса". Таким мнением в беседе с телеканалом Москва 24 поделился завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, EG.5 – это все тот же коронавирус, который постоянно видоизменяется. Подвиды мутируют, чтобы побороть иммунитет, приобретенный при заражении предыдущими вариантами COVID-19 (в частности, "Омикроном").





Павел Волчков заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Скорее всего, мы получим вспышку в осенне-зимний период, но не стоит ожидать больших скачков, как в период пандемии. За счет того, что Россия и другие страны обрели популяционный иммунитет, число людей без него минимально. Это прежде всего дети, которые не болели вирусом и не были вакцинированы. Поэтому коронавирус все еще персистирует и будет заражать детей и пробовать атаковать тех, у кого есть иммунитет.

Риски заражения новым штаммом зависят от степени стойкости иммунитета.

"Если вы переболели коронавирусом в 2022–2023 годах, то, скорее всего, это был один из вариантов "Омикрона" и шансы заразиться "Эрисом" маловероятны. Но если вы болели в 2020–2021 годах, то опасность инфицироваться новым штаммом существенно выше. Мы ожидаем, что придет смешанная волна из разных вариантов коронавируса, где "Эрис" будет набирать обороты", – пояснил ученый.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Ридусом" также предположил, что осенью придет волна заражений, но не столь сильная, как ранее.





Николай Крючков врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Даже без появления особых новых линий следует ожидать повышения заболеваемости в России в начале октября. Это происходит из-за социальных и сезонных климатических факторов. Пока признаков, что это будет повтор крупных волн, я не вижу.

По словам специалиста, важно заранее подготовиться к этому периоду. Если человек в группе риска и с момента последнего заражения или прививки прошло полгода, то лучше пройти ревакцинацию.