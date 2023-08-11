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Врачи рассказали, приведет ли новый штамм "Эрис" к очередной волне COVID-19

Он возвращается? Приведет ли новый штамм "Эрис" к очередной волне COVID-19

В ВОЗ предупредили о распространении нового "Омикрон"-штамма коронавируса EG.5 "Эрис". Он способен лучше уклоняться от иммунитета, чем ранее выявленные геноварианты. Разбираемся, есть ли риск очередной пандемии.

Ситуация под контролем?

Фото: 123RF/volmon

Впервые штамм EG.5 "Эрис" был обнаружен 17 февраля 2023 года. В августе Всемирная организация здравоохранения добавила эту линию под наблюдение, рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным ВОЗ, глобальная распространенность EG.5 за месяц выросла с 7,6% до 17,4%. Этот штамм распространяется быстрее, чем его варианты-предшественники – "Кракен" и "Арктур". На данный момент "Эрис" выявлен в 51 стране, а наибольшее число зараженных – в Китае, США, Великобритании, а также в некоторых государствах Европы и Азии.

Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.
из сообщения Роспотребнадзора

При этом "Эрис" способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

В России же новый штамм не получил широкого распространения: с апреля по август 2023-го выявлено всего 17 заражений. Однако в Роспотребнадзоре не исключают осложнения эпидемиологической ситуации и продолжают контролировать ситуацию.

Прогноз на осень

Фото: depositphotos/Gorodenkoff

В осенне-зимний период возможна новая волна коронавируса, в том числе из-за распространения "Эриса". Таким мнением в беседе с телеканалом Москва 24 поделился завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, EG.5 – это все тот же коронавирус, который постоянно видоизменяется. Подвиды мутируют, чтобы побороть иммунитет, приобретенный при заражении предыдущими вариантами COVID-19 (в частности, "Омикроном").

Скорее всего, мы получим вспышку в осенне-зимний период, но не стоит ожидать больших скачков, как в период пандемии. За счет того, что Россия и другие страны обрели популяционный иммунитет, число людей без него минимально. Это прежде всего дети, которые не болели вирусом и не были вакцинированы. Поэтому коронавирус все еще персистирует и будет заражать детей и пробовать атаковать тех, у кого есть иммунитет.
Павел Волчков
заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ

Риски заражения новым штаммом зависят от степени стойкости иммунитета.

"Если вы переболели коронавирусом в 2022–2023 годах, то, скорее всего, это был один из вариантов "Омикрона" и шансы заразиться "Эрисом" маловероятны. Но если вы болели в 2020–2021 годах, то опасность инфицироваться новым штаммом существенно выше. Мы ожидаем, что придет смешанная волна из разных вариантов коронавируса, где "Эрис" будет набирать обороты", – пояснил ученый.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с "Ридусом" также предположил, что осенью придет волна заражений, но не столь сильная, как ранее.

Даже без появления особых новых линий следует ожидать повышения заболеваемости в России в начале октября. Это происходит из-за социальных и сезонных климатических факторов. Пока признаков, что это будет повтор крупных волн, я не вижу.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

По словам специалиста, важно заранее подготовиться к этому периоду. Если человек в группе риска и с момента последнего заражения или прививки прошло полгода, то лучше пройти ревакцинацию.

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