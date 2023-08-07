Роспотребнадзор заявил о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в стране

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В России зафиксировали замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Отмечено замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса. За 31-ю неделю зарегистрировано 2 932 случая заболевания (за 30-ю – 2 985)", – говорится в сообщении.

На фоне анализа показателей глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам обеспечить готовность к проведению иммунизации населения. Поручение должно быть выполнено в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ о профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19 в эпидемическом сезоне 2023–2024 годов.

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года ведомство ожидает новый подъем заболеваемости коронавирусом в стране. Подобное может произойти из-за сезонности COVID-19, которая свойственна всем острым респираторным инфекциям, сообщила Попова.



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