Россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи осенью

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Россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Гамалеи, в том числе против новых штаммов коронавируса, этой осенью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минздрава Татьяну Семенову.

На данный момент, рассказала она, эксперты провели доклинические исследования вакцины с актуализированным антигенным составом. Полученные результаты оказались хорошими, начались работы по подготовке к проведению клинических исследований.

По информации Семеновой, с новым вакцинным штаммом будут запущены классический "Спутник V", "Спутник Лайт" и детские вакцины для двух возрастных категорий. Первой станет доступна вакцина "Спутник Лайт".

"Мы надеемся, что клиническая часть – формальности. Вопросы с финансированием уже решены. Осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут массово доступны всем", – подвела специалист итог.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции. Тогда глава ВОЗ отмечал, что за время пандемии COVID-19 унес жизни примерно 20 миллионов человек.

В июне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что мировая угроза появления более заразного и вызывающего сильное тяжелое течение болезни варианта коронавируса все еще сохраняется. По ее словам, в мире следует держать на контроле не только вновь возникающие случаи заболевания, но и последствия COVID-19 – постковид, лонгковид.

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