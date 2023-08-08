Новый штамм коронавируса выявили в Индии – СМИ

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Индийский консорциум по геномике коронавируса заявил, что в стране выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса под названием Eris, пишет Economic Times.

По данным СМИ, сейчас этот подвариант быстро распространяется на территории Великобритании. Штамм EG.5.1 происходит от подвида "Омикрон".

"До недавнего времени этот штамм не вызывал больших опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. Мы видели спорадические случаи Eris в Индии, но пока беспокоиться не о чем", – поделился член консорциума.

Минздрав Индии сообщил, что за последние сутки в государстве зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом. Общее количество людей с этим недугом достигло 1 574. Бывший глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов Анураг Агравал, в свою очередь, заявил, что периодический рост случаев заболевания будет наблюдаться по мере снижения иммунитета.

8 августа стало известно, что на территории РФ за последнюю неделю госпитализировали 922 человека с коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба, такой показатель уменьшился в сравнении с предшествующей неделей на 12,1%.

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