В России зарегистрировали вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса для детей 6–11 лет, которая состоит из двух компонентов. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

"Гам-КОВИД-Вак-Д" – комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2", – говорится в реестре.

Однако отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания. Прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов. Также воздержаться следует имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Вакцина не рассчитана на детей до 6 лет.

Если имеется острое инфекционное или неинфекционное заболевание, обострились хронические недуги, прививку необходимо отложить. Вакцинироваться можно через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При обычной простуде или заболеваниях ЖКТ прививаться можно, когда температура стала нормальной.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 спустя более чем три года подошла к финалу. Он подчеркнул, что специалисты в области здравоохранения не закончили свою деятельность, и им предстоит научно осмыслить опыт пандемии.

В начале года Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что ученым из РФ удалось доказать долгосрочную эффективность вакцины "Спутник V", а также его иммуногенность при ревакцинации.



В Депздраве Москвы рассказали, какие вакцины используют против кори

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!