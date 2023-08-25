В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире

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С 24 июля по 20 августа во всем мире обнаружено более 1,5 миллиона новых случаев заболеваний коронавирусом. Об этом сказано в еженедельной сводке ВОЗ по COVID-19.

По информации организации, такое количество заболевших на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней.

"За последний 28-дневный период (с 24 июля по 20 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 2 тысяч смертей", – добавляется в отчете.

Как сообщает ВОЗ, количество новых случаев за 28-дневный период возросло в трех из пяти регионов: в Европейском (плюс 11%), в Западной части Тихого океана (плюс 88%) и в Восточном Средиземноморье (плюс 112%). Уменьшение статистики по заболеваемости зафиксировано в Африканском регионе (минус 84%) и регионе Юго-Восточной Азии (минус 45%).

Ранее первые два случая нового варианта коронавируса "Эрис" выявили на территории Египта. По данным египетского министерства здравоохранения, в обоих случаях медики наблюдают легкие симптомы COVID-19. Отмечается, что пациенты уже выздоравливают.

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