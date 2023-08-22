Почти 970 человек заболели COVID-19 в Москве за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 14 по 20 августа 967 человек заболели COVID-19 в Москве. Это на 180 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей, показатель увеличился на 23%. Информация опубликована на портале Стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что госпитализация понадобилась 346 заболевшим, 11 пациентов скончались. Выздоровели 789 человек.

На неделе с 7 по 13 августа в столице выявили 787 случаев заражения коронавирусом, умерли 28 человек. Всего в городе с начала распространения инфекции было зарегистрировано 3 528 229 случаев заболевания и 49 209 умерших.

Ранее в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена. ВОЗ включила его в список "вариантов, находящихся под наблюдением".

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