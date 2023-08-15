Почти тысячу человек госпитализировали с коронавирусом за неделю в России

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За неделю в России в больницу с коронавирусной инфекцией положили 972 человека. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба.

"Количество госпитализаций составило 972 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 5,4%", – уточняется в публикации.

С болезнью справились 2 933 человека, скончался от коронавируса 41 пациент.

Что касается эпидемиологической ситуации в Москве, за неделю стало известно еще о 787 заболевших.

Ранее Роспотребнадзор решил, что прибывающим из-за рубежа в РФ пассажирам больше не нужно проходить анкетирование о COVID-19. Кроме того, постановлением утверждается выборочное тестирование на коронавирус. Его будут проводить только тем пассажирам, которые прилетели из стран, где надзорными органами зафиксировано ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.

До этого глава ведомства Анна Попова предупредила, что осенью в России ожидается новый подъем заболеваемости COVID-19. По ее словам, подобная особенность свойственна всем острым респираторным инфекциям.



Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа