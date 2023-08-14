Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прибывающих в РФ из-за рубежа

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Прибывающим из-за рубежа в РФ пассажирам больше не придется проходить анкетирование о COVID-19. Это следует из постановления Роспотребнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", – говорится в сообщении.

Помимо отмены анкетирования, постановлением утверждается выборочное тестирование на коронавирус среди прибывших в страну. Его будут проводить только тем пассажирам, которые прибыли из стран, где надзорными органами зафиксировано ухудшение ситуации с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что осенью в стране ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, подобная особенность свойственна всем острыми респираторными инфекциями.

Позже в ведомстве заявили о замедлении темпов снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Число случаев заболевания коронавирусом в РФ стало снижаться медленнее. На этом фоне Попова обязала регионы организовать иммунизацию населения.

