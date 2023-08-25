Врач рассказал, какие дополнительные прививки нужно сделать ребенку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ребенку необходимо сделать дополнительную прививку от гепатита A. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на врача-дерматовенеролога, кандидата медицинских наук Романа Иванова.

Иванов заявил, что гепатит A очень опасен, так как вначале он может своими симптомами напоминать простую кишечную инфекцию, но вирус будет перетекать в более агрессивную фазу и длится дольше.

Как он утверждает, прививка не обязательна, но она поможет избавить ребенка от долгого периода болезни, уменьшая тяжесть заболевания и риск развития осложнений.

"Она делается дважды с интервалом 6–12 месяцев и дает защиту на 6–25 лет", – заявил специалист.

Врач-дерматовенеролог советует сделать прививку между первым и вторым годом жизни ребенка. Однако, по его словам, если у малыша нет никаких противопоказаний, то можно вакцинировать его и после двух лет.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что родители обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения ребенок получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

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